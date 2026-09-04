Трамп пригрозил Вэнсу должностью пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме предупредил вице-президента Джей Ди Вэнса, что тот может стать пресс-секретарем Белого дома, если слишком хорошо проявит себя во время выступления.
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