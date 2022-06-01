Журнал «Профиль»

13 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Молодцы. Работайте братья. СМЕРШ вперед.Российский спецна...
  • Константин Белимов
    И что за обращение то? Руки бы этим блогерам по отрубать на хрен!Пеле обратился к ...
  • Ивановна
    Пора уже наверное прислушиваться к этомуУгроза для мозга:...

Что случилось ночью, 1 июня

Что случилось ночью, 1 июня

В 9 регионах России июнь начнется с заморозков В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской областях, Алтайском крае и Республике Алтай в начале июня прогнозируют заморозки, температура может упасть до минус 7°C.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх