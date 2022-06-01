Что случилось ночью, 1 июня

В 9 регионах России июнь начнется с заморозков В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской, Оренбургской областях, Алтайском крае и Республике Алтай в начале июня прогнозируют заморозки, температура может упасть до минус 7°C.