70-летним пенсионерам отныне запретят: огромный сюрприз с начала августа для тех, кто дожил до такого возраста Ольга БезродняяПенсионный возраст является для многих людей временем, когда возникают новые вопросы о доступе к льготам и привилегиям.
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