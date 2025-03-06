В Британии мужчина соорудил инсталляцию, чтобы привлечь внимание к яме на дороге

Житель графства Кембриджшир в Великобритании Джеймс Коксалл, устав от ямы на дороге, которую службы не могли залатать на протяжении восьми месяцев, привлек внимание властей с помощью необычной инсталляции.
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