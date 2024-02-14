Сила в правде
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Сила в правде

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Три карты, на которых видно всё: Резервы не придут, правда об Авдеевке и Селидове

Три карты, на которых видно всё: Резервы не придут, правда об Авдеевке и Селидове

12 февраля украинское командование отправляет на спасение ситуации 3-ю штурмовую бригаду "Азов"* (структура запрещена в России), она наряду с 47-й механизированной бригадой является наиболее боеспособным и мотивированным подразделением украинской армии.

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