Три карты, на которых видно всё: Резервы не придут, правда об Авдеевке и Селидове

12 февраля украинское командование отправляет на спасение ситуации 3-ю штурмовую бригаду "Азов"* (структура запрещена в России), она наряду с 47-й механизированной бригадой является наиболее боеспособным и мотивированным подразделением украинской армии.
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