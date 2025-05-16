Поведение киевского режима на переговорах непредсказуемо, Россия со своей стороны сделала все возможное для их проведения, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 16 мая на брифинге в Бишкеке.
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