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И немного нервно: Арчибальд Кронин рассказал о чудесах шотландской медицины

И немного нервно: Арчибальд Кронин рассказал о чудесах шотландской медицины

Издательство «Азбука-Аттикус» продолжает ликвидировать лакуны в знакомстве русскоязычной публики с творчеством шотландского классика Арчибальда Кронина, чьими хитами «Замок Броуди» и «Цитадель» зачитывалось не одно поколение еще в советское время.

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