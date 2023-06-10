И немного нервно: Арчибальд Кронин рассказал о чудесах шотландской медицины

Издательство «Азбука-Аттикус» продолжает ликвидировать лакуны в знакомстве русскоязычной публики с творчеством шотландского классика Арчибальда Кронина, чьими хитами «Замок Броуди» и «Цитадель» зачитывалось не одно поколение еще в советское время.