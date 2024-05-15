Хм. ну да, ожидаемо как бы. Бывший командующий ВКС генерал Суровикин примет участие в коллегии Минобороны 15 мая, сообщает BRIEF со ссылкой на источники из окружения генерала.
Они дербанили Родину или Кто же убил Пригожина?
Комментарии
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Людмила Лиханова
АФтар сначала четко показал всю гниль , а потом решил лизнуть...так, на всякий случай. Но есть ФАКТЫ которые перечеркивают все заслуги Ш. Невозможно сказать, что он глухой, слепой и просто недалекий и поэтому НЕ видел, что его подчиненные жируют не на положенные выплаты согласно ранга. Наверняка не раз откушивал с ними шашлычки и НИЧЕГО не видел и не понимал? В это даже самый тупой не поверит. Да, сейчас идут чистки, кого-то уже забрали, кто-то с трепетом ждет и дождется т.к. будут друг друга валить, некоторые экстренно уже написали рапорты на увольнение, но..замы и прочие будут сейчас наказаны, а вот некоторые пока будут сидеть тихо как мышка и не орать громогласно как на Пригожина...А потом тихо свалят в лучшем случае в запас. И это будет и правильно и справедливо. Ибо эти деятели подставили Путина и его доверие. А такое не прощается. Именно поэтому все это дерьмо всплыло после выборов. И Путин прекрасно понимал что потеряет немало % если бы это произошло до выборов. Такое тоже не прощают. А Пригожин был прав хотя перевертыши его хаяли в хвост и гриву, особенно соловей на ТВ. ,
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32 мин.
МГ
Малик Гумеров
"что Сергей Кужугетович немало сделал для оборонного ведомства. Тем более если вспомнить, что в 2012 году он сменил на посту своего "проштрафившегося" предшественника мебельщика Сердюкова" - что конкретного сделал Шойгу из клана "семейный" - Ельцинский ? Он пришел на все готовое ! Ходил , только ленточки резал ... . И оголтелую власовщину развел в армии ! В этом его заслуга ! А фундамент возрождения армии и ВПК весь заложили при Сердюкове !!!
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27 мин.
саша дмитренко
эту тварь пригожина надо было повесить!
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12 мин.
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