Они дербанили Родину или Кто же убил Пригожина?

Людмила Лиханова

АФтар сначала четко показал всю гниль , а потом решил лизнуть...так, на всякий случай. Но есть ФАКТЫ которые перечеркивают все заслуги Ш. Невозможно сказать, что он глухой, слепой и просто недалекий и поэтому НЕ видел, что его подчиненные жируют не на положенные выплаты согласно ранга. Наверняка не раз откушивал с ними шашлычки и НИЧЕГО не видел и не понимал? В это даже самый тупой не поверит. Да, сейчас идут чистки, кого-то уже забрали, кто-то с трепетом ждет и дождется т.к. будут друг друга валить, некоторые экстренно уже написали рапорты на увольнение, но..замы и прочие будут сейчас наказаны, а вот некоторые пока будут сидеть тихо как мышка и не орать громогласно как на Пригожина...А потом тихо свалят в лучшем случае в запас. И это будет и правильно и справедливо. Ибо эти деятели подставили Путина и его доверие. А такое не прощается. Именно поэтому все это дерьмо всплыло после выборов. И Путин прекрасно понимал что потеряет немало % если бы это произошло до выборов. Такое тоже не прощают. А Пригожин был прав хотя перевертыши его хаяли в хвост и гриву, особенно соловей на ТВ. ,