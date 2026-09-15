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Пронедра

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Солнечная супербуря 2024 года опустошила радиационный пояс Земли за часы

Солнечная супербуря 2024 года опустошила радиационный пояс Земли за часы

В мае 2024 года Земля пережила мощнейшую геомагнитную бурю за двадцать лет. Небо над Европой, Северной Америкой и Новой Зеландией окрасилось яркими полярными сияниями, видимыми там, где их не ожидали.

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Daddy Bo

Занятная статья. Единственная наша защита от внешней радиации, пояса Ван Аллена названы "опасными". Это ИИ  писал - с особой заботой о спутниках?