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«Царьград»: россияне столкнулись с туристическим «армагедоном» в Турции

«Царьград»: россияне столкнулись с туристическим «армагедоном» в Турции

Россиянам в этом году не так комфортно отдыхать в Турции, как раньше. Приехавшие насладиться беззаботным отпуском люди сталкиваются в отелях с игнором, хамством и грубостью.

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