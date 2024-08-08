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Африканских студентов привлекли к капремонту Кузбасского моста

Африканских студентов привлекли к капремонту Кузбасского моста

Двадцать иностранных студентов привлекли к работам по капитальному ремонту Кузбасского моста, среди них учащиеся из ЮАР и Руанды.

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