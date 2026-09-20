"1951 aircraft" — Ministry of Defense on the number of downed UAVs

Over the past day, air defense systems have shot down eight guided aerial bombs, four HIMARS missiles, eight long-range "Flamingo" cruise missiles and 1951 aircraft-type unmanned aerial vehicle.
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