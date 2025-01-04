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Не так трудно переносить тяжелый женский характер, как лёгкое поведение

Не так трудно переносить тяжелый женский характер, как лёгкое поведение

Третий день подряд с утра до вечера шёл кратковременный дождь. Парикмахер говорит клиентке:— Женщина, а знаете ли вы, что ваши волосы начинают седеть?— Так вы не могли бы работать чуточку быстрее? Купила китайский чай для похудения! С тортиком  -  офигенно! Уссурийских тигров осталось 500 особей.

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