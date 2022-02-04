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Шойгу возложил венки к вечному огню мемориального комплекса Брестская крепость - герой

Шойгу возложил венки к вечному огню мемориального комплекса Брестская крепость - герой

БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил венки к вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" в рамках рабочей поездки в Белоруссию.

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