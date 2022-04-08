Обновления перед Гран-при Австралии: «Феррари» привезла новый диффузор, «Ред Булл» – торцевую пластину переднего крыла

Обновления перед Гран-при Австралии: «Феррари» привезла новый диффузор, «Ред Булл» – торцевую пластину переднего крыла

Ряд команд «Формулы-1» привез новые детали в Мельбурн. С сезона-2022 команды рассказывают о новинках в рамках специальной сессии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх