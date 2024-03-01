Политический и общественный деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима теряют крайне много пехоты и бронетехники в населённом пункте Работино и близлежащий местности.
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