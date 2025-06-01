Причиной обрушения моста на поезд в Брянской области стал подрыв

Богомаз заявил, что обрушившийся на поезд мост в Брянской области был подорван © РИА Новости Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
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