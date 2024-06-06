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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о сборной Казахстана: «Задачи можно ставить перед Бразилией. Нужно четко понимать возможности. Задача – чтобы возможности выросли»

– Магомед Адиев добился с Казахстаном исторического результата. Не смущает ли вас, что эту планку будет тяжело повторить? – Абсолютно нет.

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