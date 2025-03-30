Телезвезда рассказал о работе уборщиком за собаками

Участник британских телешоу, теле— и радиоведущий Брайан Даулинг рассказал о своей первой работе. В посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он признался, что в детстве убирал за собаками.