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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евросоюз ввел санкции против министра спорта России Дегтярева, главы ФИДЕ Дворковича, гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Жарова

ЕС раскрыл имена физических лиц, вошедших в новый пакет санкций против России.  В санкционный список внесены:  министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев; глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ; генеральный директор РЖД Олег Белозеров, являющийся президентом Федерации гимнастики России (ФГР); гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров .

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