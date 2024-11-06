Иногда он возвращается. Почему победил Трамп и закончит ли он украинский конфликт

Эксперты считают, что угроза мировой войны с победой республиканца отступила В результате состоявшихся в США выборов в Белый дом возвращается Дональд Трамп, повторно не позволивший возглавить страну женщине.
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