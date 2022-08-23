"Медовое раздолье" в Анучино: Отведать можжжно всё – было бы жжжеланье!

На первом из пяти сезонных праздников "Медовое раздолье" (0+), которое пройдет 27 августа в селе Анучино, для гостей будет организован фуд-корт.
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