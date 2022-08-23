Мировое обозрение

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    меняйте гривны на рубли граждане хохлы, опоздаете - за гривны будут только в морду даватьРоссия побеждает ...
  • Владимир Моргунов
    АМЕРЫ ОТОШЛИ ОТ СТАЛИНСКОГО ЗАВЕТА-КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ !!!! ВОТ ГЛАВНЫЙ ИХ КАДР И РЕШАЕТ. И ВСЕ !!!!Трамп: США больше...
  • Юрий Кушнарев
    да и пёс с ними,с поляками. Ничем не лучше бандеровской сволочи. Пусть они режут друг лругаУкраинские беженц...

Меркель получила премию ЮНЕСКО

Меркель получила премию ЮНЕСКО

  Экс-канцлер Германии Ангела Меркель удостоена Премии мира культурной организации ООН ЮНЕСКО за то, что наводнила Евросоюз миллионами беженцев из Африки и Ближнего Востока, вызвав кризисную ситуацию в политике, обществе и безопасности Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх