Меркель получила премию ЮНЕСКО

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель удостоена Премии мира культурной организации ООН ЮНЕСКО за то, что наводнила Евросоюз миллионами беженцев из Африки и Ближнего Востока, вызвав кризисную ситуацию в политике, обществе и безопасности Европы.