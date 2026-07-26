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Путин сообщил о скорой постановке аппарата «Посейдон» на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками в День Военно-Морского Флота сообщил, что создание подводного беспилотного аппарата «Посейдон» находится на завершающей стадии, передает издание «Вести».

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