Военкор Хайруллин: в боях за Волчанск российская армия блокировала ВСУ

На Харьковском направлении, в Волчанске, разворачиваются жестокие бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются провести контратаки, однако российская армия удерживает оборону и продвигается вперед.
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