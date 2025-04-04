Надежда Тогда все судорожно надрывались с этим "Пя-ря-мяаан!", но никто и представить не мог, что из этого "пярямяаан" потом реально получится!

Игорь Кузнецов В любом обществе со временем назревает кризис. Его можно разрешить (в смысле чтобы изменить ситуацию) либо реформами ("сверху"), либо революцией ("снизу" или "сверху" - переворотом). В Китае (на нашем примере) поняли что реформировать одновременно экономическую модель и "поворачивать на 180 градусов" в идеологии - это развал государства. Так что перемены нужны, но не потрясения.