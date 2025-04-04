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Пя-ря-мяаан!

Пя-ря-мяаан!

Недовольства не стало меньше! По-прежнему вокруг пруд пруди всякого не такого. Вот веская причина влиться как следует в нестройный, но гро-омкий хор, что ЗАДРАЛО!!!! Что ХВАТИТ!!! Что «ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ», и «НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»!!! И, кстати, почему бы в этой связи не освежить память? Чуток.

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Комментарии
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Надежда
Тогда все судорожно надрывались с этим &quot;Пя-ря-мяаан!&quot;, но никто и представить не мог, что из этого &quot;пярямяаан&quot; потом реально получится!
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15 час.
Игорь Кузнецов
В любом обществе со временем назревает кризис. Его можно разрешить (в смысле чтобы изменить ситуацию) либо реформами (&quot;сверху&quot;), либо революцией (&quot;снизу&quot; или &quot;сверху&quot; - переворотом). В Китае (на нашем примере) поняли что реформировать одновременно экономическую модель и &quot;поворачивать на 180 градусов&quot; в идеологии - это развал государства. Так что перемены нужны, но не потрясения.
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3 час.
Алексей Тан
А КОРЕННОЙ народ и не вышел!!!... задёргались ВАШИ инородцы!... А НАРОД вышел на Поклонную, в 12-ом... во время &quot;болотной&quot;.
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51 мин.
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