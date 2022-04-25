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УКРАИНА: НОВОСТИ 25.04.2022 утро

УКРАИНА: НОВОСТИ 25.04.2022 утро

Спасательное судно отправилось к месту гибели флагмана Черноморского флота Стало известно, что к месту гибели ракетного крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант» направлено морское вспомогательное судно-катамаран «Коммуна» Черноморского флота ВМФ РФ.

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