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Молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала ввести запрет на импорт зерна и других продуктов с Украины

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала ввести запрет на импорт зерна и других продуктов с Украины

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" направила властям страны обращение, в котором потребовала ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, а также подсолнечника с территории Украины.

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