Житель Камчатки пытался убить и съесть собаку

На Камчатке местный житель пойдет под суд за попытку убить и съесть собаку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе краевой прокуратуры, в ноябре 2024 года 37-летний местный житель заманил дворового пса в съемное жилье для того, чтобы убить и съесть его.