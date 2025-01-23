Житель Камчатки пытался убить и съесть собаку

На Камчатке местный житель пойдет под суд за попытку убить и съесть собаку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе краевой прокуратуры, в ноябре 2024 года 37-летний местный житель заманил дворового пса в съемное жилье для того, чтобы убить и съесть его.
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