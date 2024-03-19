Что такое пятая колонна? Это организация внутри страны, финансируемая из-за рубежа, чья деятельность направлена на разрушение этой страны, но замаскирована под патриотизм, партию и так далее.
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Что такое пятая колонна? Это организация внутри страны, финансируемая из-за рубежа, чья деятельность направлена на разрушение этой страны, но замаскирована под патриотизм, партию и так далее.
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