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Капитан сборной России Колоскова предсказала включение чирлидинга в программу ОИ-2028

Капитан сборной России Колоскова предсказала включение чирлидинга в программу ОИ-2028

С 5 по 8 мая в Москве состоится чемпионат России по чирлидингу, в преддверии которого "Газета.Ru" пообщалась с самой медийной представительницей этого вида спорта - капитаном клуба "Сенатор" и национальной сборной страны Елизаветой Колосковой.

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