Капитан сборной России Колоскова предсказала включение чирлидинга в программу ОИ-2028

С 5 по 8 мая в Москве состоится чемпионат России по чирлидингу, в преддверии которого "Газета.Ru" пообщалась с самой медийной представительницей этого вида спорта - капитаном клуба "Сенатор" и национальной сборной страны Елизаветой Колосковой.