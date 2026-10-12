Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Знакомо, Как старинный сказ, Уходят женщины от нас.

Знакомо, Как старинный сказ, Уходят женщины от нас.

Знакомо,Как старинный сказ,Уходят женщины от нас.Они уходятИ уносятХолодный блескХолодных глаз.Была нежнаИ влюблена,Была так долгоМной пьяна.

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