Пожар на танкере в порту Измаил в Одесской области, 17 ноября 2025 года © Telegram-канал «Типичная Одесса»В ночь на 23 октября Вооруженные Силы Российской Федерации (РФ) нанесли удар беспилотниками по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.