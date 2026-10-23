Пожар на танкере в порту Измаил в Одесской области, 17 ноября 2025 года © Telegram-канал «Типичная Одесса»В ночь на 23 октября Вооруженные Силы Российской Федерации (РФ) нанесли удар беспилотниками по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
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