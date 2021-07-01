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Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой "подарок" чехам не понравится

Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой "подарок" чехам не понравится

Если честно, дипломатические отношения между Россией и Чехией в последнее время напоминают какой-то сюрреализм.

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карюкалов вячеслав
Это точно.
Геннадий Рязанов
У РАЗБИТОГО КОРЫТА ОТДЫХАЙТЕ , КАК В СКАЗКЕ О "РЫБАКЕ И РЫБКЕ"
Vladimir Lioubimcev
Чехи массово бредят?
Sergey Mosyagin
Да не совсем массово. Но не в себе многие, особенно руководство...Шкода шкодит в России? А почему?
Борис Осипов
Пора и нам выставлять им счет эдак 220 миллиардов евриков...
Надежда
Подлость и продажность-национальная черта чехов, доказано историей... https://burckina-faso.livejournal.com/3704445.html
Олег Никитин
Охренительный ответ- запретить частную организацию со штатом работников 2 человека. И это за 2,2 млрд.рублей? По миллиарду за каждого?
Pawel Polistchuk
А почему бы и нет?
Олег Никитин
Потому что эта фирма типа ООО Феникс, которых только в Москве больше 500 штук. Это адекватный ответ?
ВАлентина Плаксина
Что называется - ВЛИПЛИ! Пусть наши предъявят им за освобождение во время ВОВ, сохранение их городов, заминированные немцами, за тысячи наших погибших их освобождая.Есть еще, что побольше предъявить им, так что пусть не рыпаются и губы не раскатывают на миллиарды рублей. Слушаются Британию и себе же в ногу стреляют.Или, как в старой пословице: хоть себе досадить, а недруга победить? Однако - худо в карты играть, а козырей не знать!

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