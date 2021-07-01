Алчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой "подарок" чехам не понравится

Сергей ЕПолитикаАлчность Чехию до добра не довела. Россия резко ответила на требование денег, такой "подарок" чехам не понравится Если честно, дипломатические отношения между Россией и Чехией в последнее время напоминают какой-то сюрреализм.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславЭто точно.Геннадий РязановУ РАЗБИТОГО КОРЫТА ОТДЫХАЙТЕ , КАК В СКАЗКЕ О "РЫБАКЕ И РЫБКЕ"Vladimir LioubimcevЧехи массово бредят?SMSergey MosyaginДа не совсем массово. Но не в себе многие, особенно руководство...Шкода шкодит в России? А почему?БОБорис ОсиповПора и нам выставлять им счет эдак 220 миллиардов евриков...НадеждаПодлость и продажность-национальная черта чехов, доказано историей... https://burckina-faso.livejournal.com/3704445.htmlОНОлег НикитинОхренительный ответ- запретить частную организацию со штатом работников 2 человека. И это за 2,2 млрд.рублей? По миллиарду за каждого?Pawel PolistchukА почему бы и нет?ОНОлег НикитинПотому что эта фирма типа ООО Феникс, которых только в Москве больше 500 штук. Это адекватный ответ?ВПВАлентина ПлаксинаЧто называется - ВЛИПЛИ! Пусть наши предъявят им за освобождение во время ВОВ, сохранение их городов, заминированные немцами, за тысячи наших погибших их освобождая.Есть еще, что побольше предъявить им, так что пусть не рыпаются и губы не раскатывают на миллиарды рублей. Слушаются Британию и себе же в ногу стреляют.Или, как в старой пословице: хоть себе досадить, а недруга победить? Однако - худо в карты играть, а козырей не знать!Комментировать
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