Операция «Пейджер МОССАДа»: Израиль открыл новые горизонты

Да, если кто-то и не уважал израильских спецов – самое время начать. Операция, которую уже нарекли «Пейджер МОССАДа» достойна оваций как спланированная и осуществленная спецоперация и наверняка войдет в анналы истории спецслужб.
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