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Президент Аргентины о победе на Кубке Америки: «Эти игроки – настоящие титаны. Я бы с удовольствием пригласил их в резиденцию, но решение за ними – это их триумф»

Сборная Аргентины выиграла трофей второй раз подряд, обыграв команду Колумбии в финале (1:0).  «Я очень рад этому замечательному случаю отпраздновать 16-ю победу на Кубке Америки, а также тому, что мы остаемся страной с наибольшим количеством побед в истории футбола – 23 титула.

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