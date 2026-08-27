"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве

Пиратством и морским разбоем являются задержания Францией танкеров, якобы связанных с "теневым флотом" России, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников.
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