О времени возобновления торгов ценными бумагами биржа будет сообщено дополнительно.<strong>С 7:00 мск СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов, <a href="https://spbexchange.
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