💥МБУ ДО "Центр молодежи" ведет набор детей в кружки и студии: ❗Обучение БЕСПЛАТНОЕ! Справки и запись в кружки по тел.
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💥МБУ ДО "Центр молодежи" ведет набор детей в кружки и студии: ❗Обучение БЕСПЛАТНОЕ! Справки и запись в кружки по тел.