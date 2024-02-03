После перерыва возвращаемся к миру стейков. Итак, на этот раз у нас фланк-стейк (flank steak). Слово «фланк» в названии отруба указывает на его расположение пашине, а точнее в нижней части брюшной области — ближе к задним ногам, в подреберной зоне.