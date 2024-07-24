FT: глава ЕК и премьер Британии проведут встречу для перезагрузки отношений

Политика как она есть

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в ближайшие несколько недель провести встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером для «перезагрузки отношений» между Лондоном и Брюсселем после Brexit (выхода Великобритании из ЕС).