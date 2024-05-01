Праздник Светлой Пасхи в Банщиках

Во время предпраздничной недели Светлой Пасхи Гастроном ресторана Банщики расцветет! На зелёной лужайке появятся крашеные яйца, свежие куличи, творожная пасха и яркие наборы из шоколада и бисквита в стиле главных символов праздника.
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