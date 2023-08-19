Карраскаль переходит в «Динамо» из ЦСКА, Спаллетти возглавил сборную Италии, переполох с актером в роликах топ-клубов РПЛ, первый гол Кейна за «Баварию» и другие новости

1. ЦСКА высмеял презентацию новой формы «Спартака», указав, что фаната в ролике красно-белых играл актер Михаил Люлинецкий, снимавшийся у армейцев на Новый год.
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