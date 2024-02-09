В Госдуме назвали две причины увольнения Залужного

Депутат Затулин: Залужного уволили из-за роста популярности и неудач на фронте Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал две причины увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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