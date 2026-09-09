ВС РФ за два дня уничтожили более 10 наземных роботов ВСУ в Краматорском районе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск за два дня уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ в районе пяти населенных пунктов в ДНР.
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