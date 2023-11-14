БПЛА в Подмосковье сбили над Конструкторским бюро машиностроения в Коломне

РИАМО - 14 ноя. По данным отдела действий Федеральной службы безопасности в городе Москве и Московской области, в Коломне на территории Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) в 07:35 средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник.
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