БПЛА в Подмосковье сбили над Конструкторским бюро машиностроения в Коломне

РИАМО - 14 ноя. По данным отдела действий Федеральной службы безопасности в городе Москве и Московской области, в Коломне на территории Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) в 07:35 средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник.