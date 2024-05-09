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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» представит гиперкар Ньюи RB17 в июле

«Ред Булл» объявил о предстоящем дебюте своего первого гиперкара. RB17, созданный конструктором Эдрианом Ньюи, представят 12 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

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