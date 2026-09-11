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Свыше 96 тысяч тонн тепличных овощей произвели в Подмосковье с начала года

Свыше 96 тысяч тонн тепличных овощей произвели в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года аграрии Московской области собрали свыше 96 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Об итогах работы тепличного комплекса региона рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

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