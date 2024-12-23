Не только оливье: что приготовить на новогодний стол

Самыми вкусными праздничными рецептами поделился с нами шеф-повар Василий Емельяненко.фото: freepik.comЕсли от селедки под шубой и классического оливье у вас уже дергается глаз, а запеченная курица надоела, что сил больше нет, то вам точно понравится наша статья со свежими идеями для новогоднего стола.
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