День Программиста отмечается сегодня

Сегодня отмечается один из самых логичных праздников в году — ведь дата его выпадает на 256-й день года (2⁸ для тех, кто считает в двоичной системе), а в невисокосный 2026-й это как раз 13 сентября.
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